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На Алтае подросток косил траву и получил удар током

На Алтае подростка ударило током, когда он косил траву

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Depositphotos

В Алтайском крае подросток получил удар током во время работы во дворе частного дома, юноша косил траву. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в селе Панкрушиха, 17-летний сельчанин косил траву на приусадебном участке. В какой-то момент провода электропитания отсоединились, молодой человек получил удар током.

Пострадавшего госпитализировали, он был доставлен в отделение реанимации, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, в Подмосковье студента ударило током на территории заброшенного детского лагеря. Четверо молодых людей отправились на машине на прогулку по территории старого детского лагеря «Лесное озеро». Гуляя по территории, они заметили трансформаторную будку. Один из юношей решил обследовать ее, друзья отправились в машину за фонариком, юноша сбил дверной замок и вошел в помещение. Через несколько минут молодые люди услышали громкий треск электричества в стороне, где стоял их приятель. Подбежав ближе, они увидели друга на земле, оказалось, что он дотронулся до проводов трансформаторной будки и получил серьезный удар током. Медики пытались реанимировать пациента, но спасти его не удалось.

Ранее в Крыму подросток попал в реанимацию после удара током на аттракционе.

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