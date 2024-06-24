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В Москву доставят 22 пострадавших при ракетной атаке на Севастополь

Спецборт доставит в Москву 12 детей и 10 взрослых, пострадавших в Севастополе

Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву 22 пострадавших при ракетной атаке на Севастополь. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба министерства.

По ее информации, самолет Ил-76 доставит в столицу 22 человека, из которых 12 детей. На борту есть современное оборудование: специальные медицинские модули, аппарат искусственного дыхания, кардиомониторы.

«Сопровождают пострадавших в полете врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России», — говорится в сообщении.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. В Минобороны РФ заявили, что системы ПВО сбили четыре ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, число пострадавших при ракетной атаке увеличилось до 153 человек.

Пентагон подтвердил, что он в курсе обстрела, но отказался комментировать инцидент.

Ранее в Кремле назвали виновных в атаке на Севастополь.

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Удар ATACMS по Севастополю
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