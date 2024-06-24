В Нижнем Тагиле прошли соревнования по многоборью среди инкассаторов и охранников

В Нижнем Тагиле прошли XIV всероссийские соревнования по многоборью среди работников инкассации и охраны Сбербанка, сообщает пресс-служба банка.

По итогам двух дней соревнований первое место среди инкассаторов занял Уральский банк, а в охране – Среднерусский банк.

Участники соревновались в стрельбе, триатлоне, проходили полосу препятствий, показывали умение водить автомобиль и противопожарную подготовку.

Также для участников подготовили эстафету, в которую вошло вождение автомобиля с проколотым колесом, стрельбой, «возгоранием» и оказанием первой помощи.

«Сотрудник в форме — это визитная карточка инкассации. Процесс инкассации начинается с того момента, когда у клиента появляется потребность в наличных деньгах, и заканчивается поступлением денег на счет», — отметил старший управляющий директор, директор центра управления наличным денежным обращением Сбербанка Алексей Пономаренко.

Он добавил, что искусственный интеллект помогает составлять маршруты, организовывать графики работы сотрудников и участвует в других процессах.

Всего в соревнованиях приняли участие более 70 человек из разных регионов России.