В подмосковном Фрязино в горящем НИИ «Платан» находятся люди

В подмосковном Фрязино горит НИИ «Платан. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Люди высовываются в окна полыхающего НИИ «Платан» во Фрязино – они просят о помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожару присвоен третий ранг сложности.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что в горящем НИИ «Платан» огнем охвачены несколько этажей.

21 июня в Ростове-на-Дону произошел пожар на улице Вятская, 67В. В данном здании находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел Российской Федерации». Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Также Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщал, что в Москве горит склад со сладостями на площади 160 кв. м.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.