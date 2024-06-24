Учительница вышла на пикет и потребовала убрать с улицы собак после нападения на ее дочь

Жительница Катав-Ивановска вышла на пикет с требованием убрать бездомных собак с улиц после жестокого нападения на ее дочь. Об этом пишет kp.ru.

Дочь учительницы Маргариты Скачковой Лера только окончила первый класс. 12 июня восьмилетняя девочка гуляла по городу с подружками, а когда возвращалась домой, столкнулась у продуктового магазина с большой белой собакой. Беспризорное животное набросилось на ребенка и повалило его на землю. Школьница закричала, и на помощь ей пришли проходящие мимо мужчины и подростки. Им удалось оттащить агрессивного пса. Девочка успела позвонить своим родителям, и те уже через несколько минут оказались на месте происшествия.

«Мы услышали в трубке визг, крики и тут же помчались к ней. Оказалось, на нее напала большая белая собака, повалила на землю и начала терзать...У Валерии зафиксированы многочисленные раны: глубокая проникающая (наложено несколько швов), четыре рваные раны, несколько проколов от зубов и почти два десятка гематом и ссадин», — рассказала мать девочки.

По словам Маргариты, ее дочь провела неделю в больнице, а теперь продолжает ездить туда на перевязки. Кроме того, ей назначили курс уколов от бешенства. После инцидента школьница боится выходить на улицу и пытается спрятаться, увидев поблизости собаку. Родители пострадавший обратились в полицию и Следственный комитет. В городской администрации им заявили, что ничем не могут помочь.

После этого женщина вышла на одиночный пикет. Какое-то время она стояла на улице с плакатом «Уберите собак с улиц», но внимание правоохранителей не привлекла. Тем не менее учительницу дважды предупредили «о недопустимости дальнейшего антиобщественного поведения», когда ее фото появилось в местной газете.

На днях ситуацией заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В Информационном центре ведомства сообщили о том, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Новосибирске прошел митинг против эвтаназии бездомных животных.