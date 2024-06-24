Российские врачи спасли женщину с гигантской опухолью в области паха

Врачи Видновской больницы спасли 60-летнюю женщину с гигантской опухолью в области паха. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Как рассказали медики, женщина 15 лет не обращалась за помощью, хотя новообразование мешало ей ходить и подниматься по лестнице. Пациентка призналась, что боялась хирургического вмешательства.

«В ходе полуторачасовой операции мы удалили 3-килограммовую опухоль на одной ноге и аналогичную опухоль на второй ноге, которая на тот момент достигла «скромных» размеров буханки хлеба», — поделился хирург больницы Денис Мирошников.

Врач отметил, что оба новообразования были доброкачественными. При этом медик подчеркнул, что липомы, достигая огромных размеров, могут перерождаться в злокачественные опухоли.

Операция прошла успешно, пациентку уже выписали на амбулаторное лечение.

Ранее в больнице Петербурга врачи выкачали из пациента почти девять литров мочи.