Политолог назвал санкции против ИРИ продолжением культуры отмены

Тематика санкционных ограничений, что со стороны Евросоюза, что со стороны других стран впечатляет, заявил политолог, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

По его словам, несмотря на все декларации, их задача сводится к тому, чтобы нанести максимальный ущерб насколько это возможно совершенно по разным отраслям. При этом он подчеркнул, что большая часть санкции достаточно странно аргументирована.

«Если глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен говорит о том, что нужны и вводятся мощные, значительные санкции против российского энергетического сектора, а мы видим, что санкции вводятся против Полины Гагариной, то это вызывает некие вопросы, хотя в целом цель понятна. И здесь тоже мы видим, что введенные санкции против Института развития интернета — это, по сути, продолжение той самой культуры отмены», — сказал он.

По его мнению, это стало попыткой отменить замечательные гуманитарные проекты в сфере кино, компьютерных игр, литературы, музыки, то есть то, чем занимается ИРИ.

«Введение персональных санкций — это, безусловно, высокая оценка работы Института развития интернета, поскольку, если уж с ним пытаются бороться таким образом, значит они слушают нашу музыку, смотрят наши фильмы и видят, как у нас развивается креативная индустрия, и это значит, что они находят это хорошим и полезным для защиты нашего культурного, государственного и другого суверенитета», — добавил политолог.

Асафов подчеркнул, что Институт развития интернета стратегически важен в этом ключе для России, как и проекты, которые ведет его команда.