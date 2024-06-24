Крупный пожар в подмосковном НИИ попал на видео

В подмосковном Фрязино горит главное здание научно-исследовательского института (НИИ) «Платан». Telegram-канал «112» опубликовал кадры, на которых запечатлен крупный пожар.

По его информации, из здания эвакуируют людей. Огнем охвачены несколько этажей.

«Платан» осуществляет разработку и изготовление ряда уникальных приборов.

Вечером 21 июня в Ростове-на-Дону произошел пожар на улице Вятская, 67В. По данным из открытых источников, в данном здании находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел Российской Федерации». Этому пожару был присвоен второй ранг сложности.

До этого в МЧС сообщали, что пожарные не допустили перехода огня на спортивный лагерь от горящего садового некоммерческого товарищества (СНТ) в Забайкальском крае. Была угроза перехода огня на спортивный лагерь «Жемчужина» и дачный кооператив «Связист».

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.