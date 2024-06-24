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Египет осудил теракты в Дагестане и выразил соболезнования семьям жертв

МИД Египта решительно осудил теракты в Дагестане

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Unsplash

Египет выступил с решительным осуждением терактов в Дагестане. Соответствующее заявление опубликовал официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд, сообщает ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Египет «самым решительным образом» осуждает произошедшие в Дагестане теракты и подтверждает свое категорическое неприятие насилия и террора в любом виде.

По его словам, Египет в свете произошедшего «заявляет о своей солидарности с Россией» и выражает искренние соболезнования семьям погибших и «желает скорейшего выздоровления пострадавшим».

В ходе терактов в Дагестане 23 июня погибли как минимум 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских. Убиты также пятеро террористов — родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева и бывший руководитель отделения СРЗП в районе. Целью нападавших, как пишет Shot, был священник православной церкви Николай Котельников. Его убили на глазах у жены. Что известно о боевиках, их убеждениях и подготовке теракта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что полицейский спасал людей при теракте в Махачкале, оказавшись без оружия в свой выходной.

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Теракт в Дагестане
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