Нейрохирурги прооперировали ребенка из Севастополя с ранением головы

Нейрохирурги Ялтинского многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России прооперировали девочку, у которой обнаружено минно-взрывное ранение черепа и головного мозга в результате обстрела Вооруженными силами Украины Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

«Проведена нейрохирургическая операция девочке 2018 года рождения с минно-взрывным ранением черепа и головного мозга, ее состояние стабильное», — следует из сообщения.

При этом в ведомстве отметили, что ребенка переведут из травматологического отделения в Ялтинский многопрофильный медицинский центр для прохождения лечения.

До этого сообщалось, что оказавшиеся на пляже в Севастополе во время атаки украинских войск россияне прятались под шезлонгами. По ее словам, она находилась на пляже в компании мужа, другой пары и их детей, когда начался обстрел.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. В настоящее время в севастопольской больнице остаются 79 человек, 15-20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.

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