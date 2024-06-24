В Дагестане после теракта проверят десятки спортивных секций, чтобы выявить радикалов

В Дагестане после теракта проверят спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА, в том числе экс-участников бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles ММА. Один из террористов, напавших на полицейских в Дагестане, ранее тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

По данным Shot, оперативники планируют провести проверки дагестанских залов, где занимаются смешанными единоборствами. Там якобы готовили спортсменов сотрудники клуба Хабиба Eagles ММА. Они намерены выяснить, нет ли среди спортсменов радикально настроенных, а также участников «спящих ячеек». Вопрос закрытия спортшкол и залов по Дагестану пока не обсуждается.

До этого SHOT сообщал, что одним из ликвидированных террористов оказался экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров, который в 2021 году проходил тренировочный сбор в школе Абдулманапа Нурмагомедова.

Накануне вечером в Дагестане произошла серия терактов. По последним данным, погибли более 15 человек. В республике объявлен трехдневный траур.

Ранее Mash рассказал, что задержанные на пляже в Махачкале не были боевиками.