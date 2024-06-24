Одного из исполнителей теракта в «Крокусе» оставили под стражей

Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда столицы о продлении срока содержания под стражей в отношении Файзова Музаммадсобира Зокирчоновича. Об этом сообщили в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Мосгорсуд оставил апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения, говорится в сообщении.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Помимо них, арестованы братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, а также Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода — их подозревают в финансировании теракта.

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10 июня сообщалось, что с Далерджона Мирзоева хотят взыскать штраф за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в день задержания.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».