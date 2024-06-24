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В Кузбассе пресекли хищения из бюджета при ликвидации убыточных шахт

«Росфинмониторинг»: в Кузбассе похищали средства для ликвидации убыточных шахт

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Shutterstock

Правоохранительные органы пресекли в Кузбассе деятельность преступной группы по хищению бюджетных средств, выделенных на ликвидацию убыточных шахт. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Росфинмониторинг.

По информации ведомства, в состав преступной группы входили представители коммерческих организаций-подрядчиков, а также подведомственного Минэнерго России учреждения. Они систематически похищали средства, выделяемые в рамках государственных контрактов для финансирования работ по закрытию убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов.

В отчетные документы при этом вносились ложные сведения об объемах и качестве проведенных работ, что служило основанием для дальнейшей оплаты.

Возбуждено уголовное дело, проверяется возможная причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

Операция проводилась с участием специалистов ФСБ, МВД и министерства энергетики России.

19 июня сообщалось, что ФСБ и МВД провели более 50 обысков по делу о ликвидации нерентабельных шахт. По заявлению Минэнерго обыски проводились в Москве, Московской области, Ростовской, Кемеровской и Калининградской областях, а также в Пермском крае. По версии следствия, ведомство перечислило подрядчикам крупные суммы денег, но не проконтролировало ход работ. Позднее выяснилось, что здания и фундаменты не были снесены, а на берегах рек остался мусор. Кроме того, некачественная вода из шахт попала в реки.

Ранее в Дагестане директора завода задержали за присвоение 14,3 млн рублей.

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