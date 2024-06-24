Мужчина издевался над тюленем на валлийском пляже и попал на видео

В Уэльсе сняли на видео, как мужчина бросает камни в беззащитного тюленя, выброшенного на дикий пляж. Об этом пишет Wales Online.

Все произошло на мысе Грэйт Орм в районе города Лландидно. Очевидица, видео которой 18 июня опубликовал YouTube-канал Great Orme Grey Seals, кричала неизвестному, чтобы тот оставил тюленя в покое, но мужчина не обращал на это внимание.

На записи видно, как хулиган бросал в животное камни и всячески пытался его напугать. В конце концов тюлень, явно расстроенный необъяснимой агрессией со стороны человека, вернулся в воду и покинул залив.

Теперь правоохранители пытаются разыскать неизвестного и проводят проверку по факту инцидента. Полиция Северного Уэльса уже обратилась за помощью к местным жителям, надеясь установить личность нападавшего.

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