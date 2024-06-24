Политолог назвал теракт в Дагестане попыткой стравить представителей разных конфессий

Главной целью, которую преследовали организаторы и кураторы терактов в Дагестане, был удар по межнациональному и межрелигиозному согласию в России, считает политолог Илья Ухов, которого цитирует агентство «ФедералПресс».

По мнению эксперта, экстремисты попытались стравить мусульман, христиан и иудеев.

Нападения на церковь и синагогу в Дербенте политолог назвал «нарочистыми» и выполненными будто прямо «по террористическому учебнику».

Илья Ухов сравнил произошедшее с погромами, устроенными в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года.

Также политолог возмутился бездействию местных властей, уточнив, что они «готовы представить все вновь как некое странное и случайное стечение обстоятельств». При этом тех, кто говорит про системные проблемы в Дагестане, местные власти называют «злобными ксенофобами и провокаторами», подчеркнул Ухов.

Политолог уверен, что в республике сложилась критическая ситуация в конфессиональной среде. Именно поэтому там раз за разом происходят деструктивные выплески.

Эксперт констатирует, что подобные конфликты происходят системно, а «салафитский исламизм пустил глубокие корни в молодежной среде».

Он убежден, что пора принимать жесткие меры, «иначе зараза салафизма начнет расползаться дальше».

«Если в регионе не ведется эффективной работы в молодежной среде, не выявляются и жестко не пресекаются теневые структуры салафитских проповедников, если не формируется нормальное общероссийское культурное поле, то иностранные кураторы спокойно навербуют себе еще сотню-другую радикалов с промытыми мозгами и кинут их на убой, это лишь вопрос времени», — заключил Илья Ухов.

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале боевики обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС.