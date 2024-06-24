В Кемерове посреди жаркого дня обнаружили гору снега

В поселке Металлплощадка в Кемеровской области местные жители заметили гору снега посреди яркого и солнечного летнего дня. Об этом сообщает Сiбдепо.

По его данным, сугроб обнаружили вблизи Ледового дворца «Металлист» в «Нашем парке». В издании уточнили, что он образовался из лишнего снега, который вынесли во двор после чистки искусственного льда в спортивном объекте.

«Поиграть в снежки в середине июня очень даже приятное занятие, особенно в такую испепеляющую жару. И для этого даже не нужно ездить в горы, ведь в Кемерове можно наткнуться на сугроб прямо в городе», — сообщил местный житель.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего до этого предупредили о глобальных последствиях из-за попыток изменить климат в отдельных регионах мира. Используя компьютерные симуляции климата Земли в 2010 и 2050 годах, специалисты рассчитали воздействие двух операций по осветлению облаков в северо-восточной части Тихого океана: одна в субтропиках возле Калифорнии и другая в средних широтах близ Аляски.

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