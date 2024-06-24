Мошенники похитили десятки миллионов рублей у академика РАН и его жены

В Москве мошенники обманом выманили у академика РАН Валентина Чантурии более 20 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник информагентства, аферисты на протяжении недели связывались с академиком и его женой по телефону: преступники представлялись сотрудниками полиции и убеждали пожилых москвичей передать им сбережения, чтобы «обезопасить» их. В итоге 85-летний Чантурия и его жена лишились более 20,8 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» УК РФ. Максимальны срок наказания, который предусмотрен по ней для преступников — 10 лет лишения свободы.

До этого в Москве мужчина доверился телефонным мошенникам и лишился почти 40 млн рублей.

Ранее студента из Новосибирска заподозрили в хищении 26 млн руб. со счета столичного монастыря.