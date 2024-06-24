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«Вода стала черной»: выжившая об атаке на Севастополь

Выжившая в Севастополе Анастасия: от удара ВСУ вода в море стала черной

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Пресс-служба правительства Севастополя

Выжившая при атаке украинских войск на Севастополь Анастасия в интервью Tsargrad.tv рассказала подробности произошедшего. По ее словам, взрывы сначала раздались над головой, затем люди начали с криками убегать в укрытие.

По словам женщины, она отдыхала на пляже Учкуевка с подругой и ее детьми. Внезапно, по ее словам, с неба начали падать и разрываться кассеты, что дезориентировало людей, — никто не мог понять, что происходит.

«Кровь, дети, все вокруг взрывается. Даже вода стала черной от дыма», — рассказала очевидица.

Несмотря на то, что кассеты взрывались буквально в нескольких шагах, компании удалось добраться до бетонного укрытия и связаться с близкими.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS. По данным Минобороны России, удар нанесли в 12.15 мск 23 июня, в День Святой Троицы. Четыре цели были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе над городом. Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку.

Как сообщили в российском Минздраве, в результате пострадали 124 человека, в том числе 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

МО РФ возложило ответственность за произошедшее на США: по заявлению ведомства, все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе данных спутниковой разведки Соединенных Штатов.

Ранее в конгрессе США осудили атаку по Севастополю и предложили представить удар по Флориде.

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