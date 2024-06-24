Названы фамилии полицейских, погибших в Дагестане при теракте

Названы фамилии 15 полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале в результате атаки террористов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Погибли начальник ОМВД России по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев, полицейский СР ОБ ППСП ОМВД России по городу Дербенту старший сержант полиции Марат Алиев.

Кроме того, в результате нападения погибли сотрудники ОМВД по Дербенту младший лейтенант Тамерлан Гасанбеков, капитан Сейфелмелук Гаджиалиев, старший лейтенант Эйнар Исмаилов, лейтенант Магомед Магомедов, лейтенант Ахмед Казимагомедов, сержант Хабиб Алиев, сержант Магомедрасул Мамаев и младший лейтенант Мугудин Бутаев.

Также погибли замкомандира взвода Полка ППСП УМВД России по Махачкале старший лейтенант полиции Тамирлан Ибрагимов, полицейские Султан Джаруллаев, Джалил Гебеков, Виталий Мезенцев и Рамазан Атциев.

23 июня 2024 года около 19 часов по московскому времени группа террористов совершила нападение на Дагестан. Их целью были пост ДПС, синагоги и православный храм. По предварительным данным, погибли не менее шести сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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