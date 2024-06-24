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Россиянам объяснили, как вернуть деньги за путевки в Крым и Дагестан

Турэксперт Мурадян: россияне могут вернуть деньги за путевки в Крым и Дагестан

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Shutterstock

Туристы могут вернуть деньги за путевки в Крым или Дагестан на фоне обстрелов и терактов, которые произошли на территории этих регионов накануне. Об этом «Парламентской газете» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

По его словам, для этого нужно обратиться к туроператору с заявлением о расторжении договора и назвать мотивированную причину отказа от путевки. Он уточнил, что в этих случаях можно сослаться на рекомендации Минэкономразвития России. Если же туристы самостоятельно бронировали проживание и билеты, им необходимо обращаться к каждому из поставщиков услуг, уточнил эксперт.

«Конечно, туристы, которые купили комплексный турпродукт, сейчас в плане возврата денег более защищены. Я думаю, что большинство гостиниц и туроператоров пойдут им навстречу. Авиакомпании гораздо менее гибкие. <...> В любом случае, если турист считает, что его права нарушены предложенными условиями, он имеет право обратиться в суд, чтобы получить большую компенсацию», — добавил Мурадян.

Минэкономики России до этого выпустило рекомендации для туристической отрасли в связи с нападениями в Дагестане. Ведомство призвало турфирмы и гостиницы не накладывать штрафы на туристов, желающих перенести свои поездки в республику.

Ранее сообщалось, что отдыхающие в Крыму россияне не собираются покидать полуостров из-за обстрелов.

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