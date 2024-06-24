В правительстве одобрили проект по освобождению от наказания участников мятежей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о возможности освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к комиссии источник.

Предполагается внести поправку в примечание к статье Уголовного кодекса России «Государственная измена». Поправка предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, «если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ».

В пояснительной записке говорится, что при этом в действиях участника мятежа не должно быть иного состава преступления. Таким образом, данное решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий.

Год назад глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что идет «маршем справедливости» на Москву. Следственный комитет возбудил дело о вооруженном мятеже. Первым городом, который ЧВК взяла под контроль, стал Ростов-на-Дону. «Газета.Ru» вспомнила события дня, за которыми следил весь мир.

Ранее россиянина посадили на 5,5 года за призывы к вооруженному мятежу.