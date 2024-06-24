В АТК предупредили о возможном наличии суббоеприпасов в Севастополе

Неразорвавшиеся суббоеприпасы могут оставаться на пляже в Севастополе после удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает антитеррористическая комиссия города (АТК), передает РИА Новости.

«В настоящее время на пляже Учкуевка проводятся оперативно-следственные действия. После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы», — отметили в комиссии.

На месте инцидента сейчас работают взрывотехники, представители Следственного комитета России и других силовых ведомств.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

В МИД заявили, что США несут равную с Украиной ответственность за Севастополь.