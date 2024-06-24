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Гражданина Узбекистана, якобы помогавшего избежать мобилизации, задержали в Краснодаре

В Краснодаре задержали иностранца, который притворялся чиновником из Минобороны

В Краснодаре задержали жителя Республики Узбекистан, который похищал деньги у тех, кто пытался избежать мобилизации, сообщили в полиции Кубани.

Силовики задержали 47-летнего иностранца-мошенника, который представлялся высокопоставленным сотрудником Министерства обороны Российской Федерации. Как было установлено, он похищал у людей деньги под предлогом увода от мобилизации.

Известно, что мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления и находился в России незаконно. Кроме того, он находился в федеральном розыске за преступление, совершенное на родине.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного нового уголовного дела по статьям об изготовлении поддельных документов и мошенничестве.

До этого военкомов, которые вымогали деньги в обмен на бронь, задержали в Волынской области Украины.

Ранее мошенники под видом ФСБ выманили у россиянки 1,5 млн рублей, угрожая мобилизацией ее сыну.

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