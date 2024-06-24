Песков: пока рано говорить, что теракты в Крыму и Дагестане — звенья одной цепи

В Кремле призывают дождаться результатов расследования обстоятельств терактов в Дагестане и Крыму, прежде чем говорить о том, что это «преступления одного ряда». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова депутата Госдумы Султана Хамзаева, который заявил, что считает удар по Севастополю и нападения в Дербенте и Махачкале звеньями одной цепи.

«Сейчас я не могу ничего сказать на этот счет. Есть следственные органы, которые будут выполнять свою работу и делать выводы, одного это ряда [преступления] или не одного», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что в причастности Украины к теракту в Крыму российские власти не сомневаются, однако намекнул, что наведением ракет ВСУ на цели занималась третья сторона.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. В настоящее время в севастопольской больнице остаются 79 человек, 15-20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.

Вечером того же дня группа террористов совершила нападение на Дагестан. Их целью были пост ДПС, синагоги и православный храм. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле пообещали США ответ после атаки на Севастополь.