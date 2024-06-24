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Россиянина осудят за убийство девочки в Кузбассе и дезертирство

Подозреваемого в убийстве девочки в кузбасских Топках заключили под стражу

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СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу

Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в кузбасском городе Топки заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Томского гарнизонного военного суда.

Мужчину обвиняют в убийстве ребенка, а также в дезертирстве с СВО.

По версии следствия, в начале апреля 2024 года подозреваемый, будучи военнослужащим по контракту, уклонился от службы.

Он же 18 июня 2024 года в городе Топки, угрожая несовершеннолетней, отвел ее в безлюдное место, чтобы изнасиловать. Девочка оказала преступнику сопротивление, и за это он жестоко расправился с ней.

«21 июня 2024 года Томским гарнизонным военным судом удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении военнослужащего рядового Быкова Андрея Викторовича», — сообщили в пресс-службе суда.

По данным СМИ, подозреваемый был ранее судим, в том числе за похожее преступление.

Ранее в Воронежской области соседи спасли 11-летнюю девочку от педофила.

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