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На Пхукете задержали россиянина, который обучал соотечественников вождению мотоциклов

На Пхукете задержали гражданина РФ, обучавшего россиян езде на мотоциклах

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Depositphotos

В Таиланде поймали россиянина, который учил соотечественников ездить на скутерах, не имея разрешения на работу. Об этом пишет The Thaiger.

По наводке полицейские начали проверку уроков езды на мотоцикле, рекламируемых в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Расследование привело их на парковку ныне несуществующего плавучего рынка в Катху, где они 23 июня задержали 29-летнего Романа Лазарева.

В момент задержания Лазарев обучал женщину из России, одетую в шлем и защитную одежду, езде на мотоцикле Honda Scoopy-i. Она рассказала полицейским, что заплатила 2 000 батов (около 5000 рублей) за уроки, которые длились три дня. Инструктора она нашла через поиск в интернете.
Впоследствии мужчина был доставлен в полицейский участок и обвинен в работе без специального разрешения.

Сообщается, что туристическая полиция обнаружила и других иностранцев, предлагающих подобные услуги через интернет.

Ранее в Таиланде девушка отказалась платить штраф за езду на мопеде без прав и была изнасилована полицейским.

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