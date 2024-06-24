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Британка заработала полмиллиона фунтов стерлингов, обманывая друзей и родственников

В Шотландии осудили сотрудницу банка, которая обманула друзей и родственников

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West Yorkshire Police

Сотрудница британского банка выманила почти полмиллиона фунтов стерлингов у друзей и родственников, придумав мошенническую схему. Об этом сообщает Halifax Courier.

29-летняя Аннабель Аллан из Галифакса начала совершать преступления в 2017 году. На тот момент у девушки было много долгов, и она решила избавиться от них за счет своих близких. Тогда Аллан работала в банке Lloyds и сначала оформила несколько кредитов на имя своего брата без его ведома. Затем она убедила многих родственников, друзей и знакомых инвестировать в фальшивые акции, которые сама же и выпускала, воспользовавшись своим служебным положением.

Благодаря убедительной мошеннической схеме Аллан получила чуть менее £500 тыс., но в итоге £330 тыс. были возвращены обратно инвесторам. Lloyds Bank заподозрил сотрудницу в совершении преступлений в начале 2019 года, и через четыре месяца после отстранения от работы она была уволена.

После этого Аллан устроилась на работу в компанию по продаже автомобилей и получила более £37 тыс. от клиентов, которые были уверены, что покупают реальные машины. Однако объявления, размещенные злоумышленницей, оказались недействительными.

Судья отметил, что мошенница проявила настойчивость и значительную степень изощренности в своих преступлениях, в итоге ее приговорили к четырем годам тюремного заключения.

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