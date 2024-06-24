Аэропорт Махачкалы работает штатно после теракта

Авиа, железнодорожный и наземный транспорт в Дагестане работают в штатном режиме после терактов. Об этом сообщил в Telegram-канале Минтранс республики.

«Все рейсы в аэропорту осуществляются в обычном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком. Усилены меры безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении министерства.

Корреспондент РИА Новости передает, что обстановка в аэропорту Махачкалы в понедельник днем спокойная, все рейсы прибывают и вылетают по расписанию. По его словам, пассажиры спокойно проходят на рейсы, скопления людей в аэропорту не наблюдается.

Накануне гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов сообщил агентству, что меры безопасности в воздушной гавани усилены.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В республике объявлен трехдневный траур по погибшим.

Ранее СК РФ установил личности причастных к терактам в Дербенте и Махачкале