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Малофеев пообещал оказать помощь семье погибшего настоятеля храма в Дербенте

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев пообещал помочь семье священника Котельникова

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Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев пообещал оказать помощь семье погибшего настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, протоиерея Николая Котельникова.

«Окажем помощь семье погибшего у Престола Божия отца Николая. Он — новомученик нашей Церкви. Святость его подвига — свидетельство правоты Православия», — подчеркнул Малофеев.

Протоиерей Николай Котельников был убит в ходе нападения на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина в Дербенте. По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева, священнику перерезали горло.

Помимо храма Покрова Пресвятой Богородицы, неизвестные напали на синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, открыв огонь из автоматов. Одновременно велась перестрелка в Махачкале. Нападению подверглись пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла стрельба рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры горящей синагоги в Дагестане.

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