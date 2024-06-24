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Перевозчик отменил сбор за возврат билетов в Крым с 24 по 26 июня

«Гранд Сервис Экспресс» отменил все сборы за возврат билетов на поезда в Крым

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Крымский железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) на время отменил все сборы за возврат билетов на поезда в Крым и город Севастополь и обратно. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Для пассажиров, следующих в республику Крым и город Севастополь и обратно, 24, 25 и 26 июня отменяются все сборы за возврат перевозочных и проездных документов на всю глубину резервирования», — говорится в сообщении.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

В Севастополе с 23 июня и до специального распоряжения губернатора Михаила Развожаева введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ракетными обстрелами со стороны ВСУ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале севастопольского правительства.

24 июня был объявлен днем траура в городе.

Ранее водитель из Севастополя рассказал, как вывозил людей после удара ВСУ.

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