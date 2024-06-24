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Российские таможенники задержали контрабандиста с бриллиантами на 10 млн рублей

В Шереметьево таможенники задержали пассажира с бриллиантами на 10 млн рублей

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ФТС России

Сотрудники аэропорта Шереметьево задержали 52-летнего пассажира с партией синтетических бриллиантов, которые он не планировал декларировать. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Сотрудники ФТС остановили мужчину, когда он шел через «зеленый» коридор. В его сумке таможенники обнаружили металлический бокс, внутри которого находились 206 камней, расфасованных по пакетам и коробочкам. К синтетическим бриллиантам и алмазам у пассажира были сертификаты.

Нарушитель пояснил, что камни предназначаются для декорирования кухонного гарнитура.

По предварительной оценке, стоимость партии составила более 10 млн рублей. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Государственную границу Российской Федерации стратегически важных товаров и ресурсов» УК РФ. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного млн рублей.

Ранее в аэропорту Казани поймали мужчину, пытавшегося незаконно провезти $80 тысяч.

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