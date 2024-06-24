Отца братьев Омаровых могут обвинить в пособничестве террористам

Силовики планируют возбудить уголовное дело по факту пособничества террористам в отношении руководителя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сыновей и племянника которого подозревают в нападениях на полицию и мирных жителей в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По неподтвержденной официально информации СМИ, сыновья Омарова Адиль и Осман, а также его племянник исповедовали ислам радикального толка. Остальная семья их взгляды якобы не поддерживала, однако в полицию по этому поводу никто из родственников не обращался.

Как писала Baza, как минимум двое детей Омарова были ваххабитами. Сам чиновник на допросе заявил, что таких взглядов не придерживается, и с сыновьями в последние годы не общался, однако об увлечении молодых людей радикализмом знал в течение нескольких лет.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

По данным Следственного комитета, в результате действий террористов несовместимые с жизнью ранения получили 15 силовиков, а также четыре мирных жителя, включая священника РПЦ. Пятерых боевиков удалось ликвидировать. Предполагается, что среди них были Осман и Адиль Омаровы.

Ранее муфтий Дагестана назвал «кровавым актом безумия» нападения в республике.