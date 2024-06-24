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Россиянам рассказали о пользе бульона для здоровья

Профессор Богданов: бульон может приносить пользу для здоровья

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Суп-бульон важно включать в свой ежедневный рацион питания, потому что это блюдо принесет пользу для здоровья. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ имени Пирогова Альфред Богданов, передает Pravda.Ru.

Эксперт уточнил, что бульон считается частью общего дневного объема потребляемой жидкости. По его словам, он не только утоляет жажду, но и является важным источником питательных веществ, которые нужны для поддержания здоровья.

«Это не просто вода, она обладает определенными химическими свойствами, то есть калорийностью, химическим составом и так далее,» — отметил Богданов.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что пожилым людям не стоит есть наваристые бульоны, потому что они могут спровоцировать повышение холестерина, накопление атеросклеротических бляшек, а также повысить риск развития инсульта и инфаркта. Кроме того, она советует им отказаться от горохового, фасолевого, грибного и молочного супа, потому что они трудно перевариваются и могут вызвать брожение.

Ранее доктор Мясников развеял миф о пользе костного бульона.

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