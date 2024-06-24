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Сомелье развеял миф о некачественных российских винах

Сомелье Зотов: в России производят интересные вина

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Depositphotos

Мнение о том, что в России делают некачественные вина, является мифом. Об этом рассказал сомелье Андрей Зотов, передает Pravda.Ru.

По его словам, российские винодельни используют для приготовления напитка самое современное оборудование. Он отметил, что на дегустациях вслепую люди часто удивляются качеству отечественного вина.

«Уже семь лет провожу, и все равно, несмотря на то, что я рассказываю, какие у нас интересные вина, когда люди пробуют и им нравится, многие до сих пор удивляются: ого, оказывается, в России могут делать хорошее вино», — рассказал эксперт.

Сомелье уточнил, что миф о плохом вине в стране появился в советском периоде, когда выращивание винограда и производство вина были раздельными процессами, а виноградари — ориентировались на план, а не на качество винограда. Однако сейчас процесс поменялся, поэтому те, кто не пробует российское вино, «многое теряют», считает он.

18 июня директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз говорил, что через два месяца в России невозможно будет найти бутылку вина дешевле 300 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще пить игристое.

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