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Появилась информация о возможном членстве одного из боевиков в Дагестане в СРЗП

«Осторожно, новости»: один из боевиков в Дагестане мог быть членом СРЗП

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РИА Новости

Один из боевиков, участвовавший в теракте в Дагестане, мог состоять в партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«36-летний Али Закаригаев участвовал на выборах Собрания депутатов Сергокалинского района и возглавлял отделение СЗРП», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, в последнее время Закаригаев занимался продажей и обслуживанием платежных терминалов.

Боевик участвовал в нападении на Дербант и был ликвидированы силовиками в ходе спецоперации.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что примерно в 18 часов вечера 23 июня боевики одновременно бросили зажигательные устройства в синагогу и церковь в Дербенте, после этого они сразу же открыли огонь по сотрудникам полиции, охраняющим здания, начался пожар.

Через полчаса, в 18:30, другая группа боевиков открыла огонь по полицейским рядом с церковью на улице Мирзабекова в Махачкале.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что отец террористов из Дагестана знал о радикальных взглядах сыновей.

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Теракт в Дагестане
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