Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пострадавших при атаке Севастополя могут перевести в больницы Москвы

Ракова: врачи из Москвы продолжают осматривать пациентов в Севастополе

close
100%
Пресс-служба правительства Севастополя

Врачи из Москвы осматривают пациентов в Севастополе, после оценки их состояния будет принято решение о переводе пострадавших в больницы Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«Врачи продолжают осматривать пациентов. По результатам оценки их состояния и медицинских показаний к эвакуации будет приниматься решение о переводе пострадавших в ведущие больницы Москвы для дальнейшего лечения и реабилитации», — сказала она.

В Севастополе с 23 июня и до специального распоряжения губернатора Михаила Развожаева введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ракетными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным министерства обороны России, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

24 июня был объявлен днем траура в городе.

Ранее Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших при обстреле Севастополя.

Все новости на тему:
Удар ATACMS по Севастополю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами