Пострадавших при атаке Севастополя могут перевести в больницы Москвы

Врачи из Москвы осматривают пациентов в Севастополе, после оценки их состояния будет принято решение о переводе пострадавших в больницы Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«Врачи продолжают осматривать пациентов. По результатам оценки их состояния и медицинских показаний к эвакуации будет приниматься решение о переводе пострадавших в ведущие больницы Москвы для дальнейшего лечения и реабилитации», — сказала она.

В Севастополе с 23 июня и до специального распоряжения губернатора Михаила Развожаева введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ракетными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным министерства обороны России, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

24 июня был объявлен днем траура в городе.

Ранее Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших при обстреле Севастополя.