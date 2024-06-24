Гендиректор «Кухни на районе» и еще два фигуранта дела об отравлении обжаловали аресты

Генеральный директор ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе». — «Газета.Ru») Антон Лозин и еще два фигуранта по делу о массовом отравлении и случаях ботулизма обжаловали домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

«В суде зарегистрированы апелляционные жалобы Лозина, Шина и Машковой на решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — следует из сообщения.

При этом следователи хотели добиться ареста четырех фигурантов, но в следственный изолятор (СИЗО) был отправлен только повар Карим Норматов. Под домашний арест, помимо Лозина, отправились руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин.

Лозин должен будет находится под домашним арестом 1 месяц 28 суток — до 15 августа 2024 года. Его обвиняют в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Следствие пришло к выводу, что он и другие фигуранты дела о массовом отравлении изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», упаковали их в продали через онлайн-магазин «Самокат». Группа лиц действовала по предварительному сговору и нарушила требования безопасности к продуктам питания, что привело к госпитализации 120 человек, употребивших вышеуказанное блюдо в пищу. Врачи поставили пациентам диагноз «ботулизм».

Ранее сообщалось о попытке фигурантов дела об отравлении в Москве уничтожить улики.