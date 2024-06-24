Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гендиректор «Кухни на районе» и еще два фигуранта дела об отравлении обжаловали аресты

РИА Новости: гендиректор «Кухни на районе» Лозин обжаловал домашний арест

close
100%
Depositphotos

Генеральный директор ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе». — «Газета.Ru») Антон Лозин и еще два фигуранта по делу о массовом отравлении и случаях ботулизма обжаловали домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

«В суде зарегистрированы апелляционные жалобы Лозина, Шина и Машковой на решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — следует из сообщения.

При этом следователи хотели добиться ареста четырех фигурантов, но в следственный изолятор (СИЗО) был отправлен только повар Карим Норматов. Под домашний арест, помимо Лозина, отправились руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин.

Лозин должен будет находится под домашним арестом 1 месяц 28 суток — до 15 августа 2024 года. Его обвиняют в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Следствие пришло к выводу, что он и другие фигуранты дела о массовом отравлении изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», упаковали их в продали через онлайн-магазин «Самокат». Группа лиц действовала по предварительному сговору и нарушила требования безопасности к продуктам питания, что привело к госпитализации 120 человек, употребивших вышеуказанное блюдо в пищу. Врачи поставили пациентам диагноз «ботулизм».

Ранее сообщалось о попытке фигурантов дела об отравлении в Москве уничтожить улики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами