Четырех полицейских, пострадавших при теракте в Дагестане, прооперировали

В настоящее время в республиканской больнице находятся девять сотрудников полиции, которые получили ранения при теракте в Дагестане, рассказал главный врач госпиталя Газиявдибир Мусаев. Его цитирует RT.

По словам Мусаева, после теракта в больницу поступили 13 полицейских и трое гражданских. Двоих мирных жителей отпустили домой после оказания помощи, еще одна гражданка остается в клинике и ожидает операции. Из 13 силовиков девять пока находятся в больнице, причем четверо полицейских перенесли операцию. Состояние прооперированных оценивают как тяжелое, но стабильное.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

По данным Следкома, в результате действий террористов несовместимые с жизнью ранения получили 15 силовиков, а также четыре мирных жителя, включая священника РПЦ.

Ранее появилась информация о возможном членстве одного из боевиков в Дагестане в СРЗП.