На Украине военкомы чуть не сломали ногу мужчине

Сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата) во Львове силой затащили мужчину в машину, а затем попытались закрыть дверь, несмотря на то, что он выставил ноги. Видео доступно в Telegram-канале издания «Страна».

Отмечается, что действия сотрудников ТЦК вызвали крики возмущения среди окружающих.

24 июня сообщалось, что сотрудники ТЦК проводят гуманитарные акции на подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) территориях Херсонской области для получения актуальной информации о населении и выявления подлежащих мобилизации мужчин.

До этого сообщалось, что в Одессе объявили в розыск автомобиль, который утром 20 июня «прокатил на капоте» сотрудников ТЦК. По словам очевидцев, водитель попытался уехать, когда его машину окружили военкомы. В итоге один сотрудник оказался на капоте, второй пытался на ходу заскочить в салон через пассажирскую дверь, а третий лез в машину через окно.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине неизвестный мужчина открыл огонь по военкомату из гранатомета.