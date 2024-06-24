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В Саратове произошла массовая драка

В Саратове массовая драка с использованием топора закончилась задержанием

В Саратове правоохранители расследуют обстоятельства массовой драки на улице Артиллерийской. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и Области».

В полицию обратился прохожий, который стал свидетелем драки более семи человек, среди которых были женщины и мужчины, у городской продуктовой палатки. На кадрах, опубликованных в местных Telegram-каналах, несколько женщин и мужчин пытаются отобрать у агрессора топор с длинной ручкой. При этом участники конфликта громко кричат, в ход идут кулаки.

«В настоящее время гражданин 1974 года рождения — один из участников конфликта задержан и доставлен в отдел полиции», — рассказали официальные представители МВД РФ по области.

До этого в Перми между пассажирами поезда произошла массовая драка. В ней участвовали около 30 человек. Из-за инцидента полиция приняла решение задержать поезд, следовавший из Москвы в Абакан.

Ранее в Рязани мужчина устроил стрельбу на предприятии.

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