Глава Дагестана прибыл в Дербент

Глава республики Дагестан Сергей Меликов прибыл в Дербент, где 23 июня произошел теракт. Об этом сообщает его администрация в Telegram.

Глава региона осматривает церковь и синагогу, на которые накануне напали боевики.

Кроме того, Меликов проведет совещание в администрации города.

23 июня в Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде. Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, сообщили в МВД. В результате нападения в синагоге начался пожар.

Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Во время нападения в церкви забаррикадировались 19 человек — священнослужители и прихожане. Позднее их эвакуировали сотрудники МВД.

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Ранее МИД Китая заявил, что выступает против любых форм терактов.