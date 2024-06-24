Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, куда пожаловаться на плохой сервис в курортной гостинице

Вице-президент Гильдии отельеров Колесников: на плохой сервис можно жаловаться

close
100%
Depositphotos

Если при заселении в гостиницу у туриста возникли какие-то претензии к номеру, то лучше попытаться все решить на месте с помощью администрации отеля. Однако если это не удается, а гостю предлагают другой номер, то решать вопрос следует с привлечением компетентных органов, отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников. Если гостиница ввела в заблуждение и качество ее услуг не отвечает заявленному, то нужно обращаться в Роспотребнадзор, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Руководство отеля может в досудебном порядке предложить скидку, бесплатный отдых или другие виды компенсации. Если же этого не происходит, то нужно подать жалобу в Роспотребнадзор.

«Это может быть от того, что, как вам показалось, вам продали гостиницу 3 звезды, а она не соответствует. И пускай Роспотребнадзор обращает внимание», — отметил Колесников.

Также он порекомендовал оставить негативные отзывы «везде, где только можно». При этом зачастую турист сам виноват в плохом сервисе, когда бронирует номер без каких-либо чеков, договоров в отеле с непонятным правовым статусом. В этом случае есть вероятность, что быстро решить проблему не получится, поэтому важно тщательно выбирать место размещения, заключил эксперт.

Напомним, он также подчеркивал, что сегодня на российских курортах не завышаются цены на жилье — по его словам, они полностью соответствуют рынку. Их повышение он объяснил ростом цен, коммунальных платежей и зарплат сотрудников отелей.

Ранее стало известно, что россияне смогут заселяться в гостиницы с помощью биометрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами