Россиянам объяснили, куда пожаловаться на плохой сервис в курортной гостинице

Если при заселении в гостиницу у туриста возникли какие-то претензии к номеру, то лучше попытаться все решить на месте с помощью администрации отеля. Однако если это не удается, а гостю предлагают другой номер, то решать вопрос следует с привлечением компетентных органов, отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников. Если гостиница ввела в заблуждение и качество ее услуг не отвечает заявленному, то нужно обращаться в Роспотребнадзор, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Руководство отеля может в досудебном порядке предложить скидку, бесплатный отдых или другие виды компенсации. Если же этого не происходит, то нужно подать жалобу в Роспотребнадзор.

«Это может быть от того, что, как вам показалось, вам продали гостиницу 3 звезды, а она не соответствует. И пускай Роспотребнадзор обращает внимание», — отметил Колесников.

Также он порекомендовал оставить негативные отзывы «везде, где только можно». При этом зачастую турист сам виноват в плохом сервисе, когда бронирует номер без каких-либо чеков, договоров в отеле с непонятным правовым статусом. В этом случае есть вероятность, что быстро решить проблему не получится, поэтому важно тщательно выбирать место размещения, заключил эксперт.

Напомним, он также подчеркивал, что сегодня на российских курортах не завышаются цены на жилье — по его словам, они полностью соответствуют рынку. Их повышение он объяснил ростом цен, коммунальных платежей и зарплат сотрудников отелей.

Ранее стало известно, что россияне смогут заселяться в гостиницы с помощью биометрии.