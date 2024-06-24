Baza: отец террористов из Дагестана знал о радикальных взглядах сыновей

Руководитель Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров признался на допросе, что в течение нескольких лет знал о том, что некоторые его сыновья исповедуют ислам радикального толка (ваххабизм). Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Уточняется, что всего у Омарова восемь сыновей. Ваххабитами были некоторые из них, а также племянник чиновника. По данным Baza, наиболее радикально настроенным был Осман Омаров.

На допросе Магомед Омаров также заявил, что якобы не общался с сыновьями-радикалами в последние годы, и сам ваххабитом не является.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Источники в СМИ утверждают, что трое из четверых ликвидированных силовиками боевиков были сыновьями и племянником Магомеда Омарова. Официального подтверждения этому пока нет, однако вскоре после терактов главу района задержали и увезли на допрос.

Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост после трагедии в Дагестане.