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В Южно-Сахалинске мужчина напал с ножом на супружескую пару, для которой строил дом

На Сахалине строитель набросился с ножом на супругов-заказчиков в автомобиле

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«ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта»

В Южно-Сахалинске мужчина напал с ножом на супружескую пару, для которой строил дом. Видео нападения появилось в Telegram-канале «Точка отсчета».

Сахалинец и его жена назначили встречу строителю, сотрудничество с которым оказалось неудачным. Рабочий, которому пара заказала постройку дома, затянул сроки сдачи. При этом он, как считают заказчики, похитил договор подряда и акт приема-передачи денег, доказывающие его недобросовестность. Пара собиралась обращаться в суд, но перед этим решила переговорить с застройщиком.

22 июня мужчина встретился с супругами, которые пригласили его в свою машину, и заявил, что не причастен к исчезновению документов. В ответ на предложение проехать втроем в отдел полиции строитель стал угрожать заказчикам и размахивать ножом. В итоге семейная пара написала заявление, обвинив рабочего в краже документов, порче имущества и угрозах расправой.

Ранее в Улан-Удэ мужчина пытался задавить прохожих на машине и бросился на них с ножом.

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