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В Москве отметят День рождения Бабы-Яги

День рождения Бабы-Яги отметят в московской Усадьбе Деда Мороза

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Киностудия имени М. Горького

В Усадьбе Деда Мороза в Москве в предстоящие выходные, 29 и 30 июня, отметят День рождения сказочного персонажа Бабы-Яги, которой в этом году исполняется 400 лет. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу усадьбы.

В пресс-службе отметили, что на мероприятии появятся и другие персонажи русских сказок — Кощей Бессмертный, Леший, Кикимора, Василиса Премудрая, Водяной и Соловей разбойник и не только.

«Столько сказочных героев в одном месте можно увидеть только раз в год», — добавили в Усадьбе Деда Мороза.

Гостей ждут подарки от Бабы-Яги, игры, мастер-классы, представления, интерактивные квесты и шоу мыльных пузырей, фотозоны и арт-объекты. Вход свободный, без возрастных ограничений.

Художественный руководитель Московского продюсерского центра, руководитель структурного подразделения «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев до этого рассказал, что на более чем 90 площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» выступят театральные коллективы столицы. Также на фестивале обсудят перспективы развития частных театров.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет международный фестиваль «Время наших героев».

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