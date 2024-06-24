Эксперты назвали продукты, повышающие артериальное давление

Пониженное давление сопровождается большим количеством неприятных симптомов. При некритичном состоянии нормализовать его можно с помощью определенных продуктов — к примеру, с содержанием сахара, соли и кофеина, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Сахар быстро повышает давление, особенно если он в обработанной форме — к примеру, если это кукурузный сироп с фруктозой. Также помогает соль – она задерживает воду в организме, за счет чего давление растет. По этой причине людям с высоким давлением рекомендуется ограничить потребление соленых продуктов.

Также быстро повысить давление можно с помощью кофеина – лучше всего подойдет чашка крепкого кофе со сладким десертом или крепкий черный сладкий чай. Напитки с кофеином ускоряют пульс и увеличивают нагрузку на сердце, за счет чего повышается давление, поясняют специалисты.

При пониженном давлении могут помочь бекон, вяленое мясо и корейка – это соленые продукты с натрием и насыщенными жирами. Сюда же эксперты относят маринованные продукты, а также жирная молочка – например, сливочное масло. По словам экспертов, оно содержит в себе насыщенные жиры, сужающие артерии, за счет чего мягко повышается давление. По этой причине гипотоникам советуют по утрам пить кофе и есть тосты со сливочным маслом.

Эксперты подчеркивают, что, если симптомы не пропадают, состояние ухудшается – важно обратиться к врачу.

Напомним, доктора подчеркивают, что низкое давление может требовать медикаментозного лечения, если его вызвало какое-то заболевание. Больным рекомендуется избегать быстрого перехода в вертикальное положение, пребывания в душном помещении, употребления алкоголя. Нужны регулярные физические нагрузки, а спать желательно с возвышенным головным концом кровати.

Ранее врач рассказала, какие продукты опасно употреблять людям с низким давлением.