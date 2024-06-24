Подросток из Курганской области сбежала от матери в Тюмень, чтобы жить с цыганами

Школьница из Курганской области сбежала от матери и теперь живет в Тюмени в семье цыган. Об этом пишет издание 72.ru

Мать 15-летней девочки рассказала, что в день исчезновения ее дочь вышла на улицу, чтобы поговорить по телефону, а вечером написала сестре, что едет в Тюмень. На побег школьница решилась после нескольких месяцев общения с 16-летним подростком, живущем в сибирском городе. Теперь пара воссоединилась и готовится к свадьбе.

Сообщается, что девочка родилась в семье русских цыган, а ее молодой человек — в семье молдавских. Мать несовершеннолетней выступает против раннего брака и пытается вернуть ребенка домой. Она привлекла к делу правоохранителей и поехала в Тюмень в сопровождении сотрудников ПДН.

«Мы с полицией и ПДН зашли к ним в табор. Смотрю — на дочери платок надет. Я сдернула с нее платок. Начала ругаться, просила отдать ребенка. Они ерунду говорили: просили написать отказную на ребенка, хотели взять опеку над ней. А с чего я должна отказываться? Отдайте ребенка маме!» — требует женщина.

Тюменский барон Геннадий Виноградов высказался против происходящего, но заявил, что в этом случае юная невеста дала согласие на брак, а значит приняла решение остаться в таборе.

«Очень плохо к этому отношусь — я не приветствую такие дела. Если дети любят друг друга, то они по-человечески могли подойти и сватать ее. Если возникают спорные ситуации, обычно спрашиваем у невесты. Если она против — отдаем матери. По моим данным, мама приходила, они договорились, и дочке дали добро. Девочка сказала: «Хочу жить здесь!» Решили вопрос», — считает барон.

Отец подростка, в которого влюбилась школьница, также подтвердил эту версию в разговоре с журналистами.

«Родители приедут на свадьбу. Все в порядке, никаких вопросов», — утверждает он.

В пресс-службе полиции по Курганской области отметили, что законный представитель несовершеннолетней обратилась с заявлением о прекращении розыска.

Ранее пятиклассница поругалась с родителями из-за вейпа и пришла жить в детский дом.