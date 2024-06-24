Стало известно, что россияне уносят с собой из отелей

Более половины (53%) россиян никогда ничего не забирали с собой из отеля после окончания отдыха, показал опрос kp.ru.

При этом 36% уносили с собой средства гигиены (шампуни, гели, зубную пасту), 13% — тапочки, 12% — ручки, блокноты, карандаши и швейный набор. Еще по 1% голосов набрали варианты «туалетная бумага» и «халат, полотенце, постельное белье».

Управляющий партнер, адвокат агентства «Некрасов, Рудоманов и партнеры» Андрей Некрасов отметил, что существует список вещей, которые запрещены к выносу из отеля. К ним относятся халаты, постельное белье, подушки, одеяла, пледы, посуда, чайник, вешалки, книги и картины и другие вещи, которые не относятся к одноразовому применению.

«Существуют мелкие хищения (до 1 тыс. рублей), за которые грозит штраф как административное наказание, а есть кражи — уголовные преступления. Допустим, вы забрали с собой халат из номера. Если он стоит до 1 тыс. рублей, то за это противоправное деяние вам грозит штраф. Если дороже, то тут вступает в силу уголовный кодекс. Если вас поймали с поличным и доказательства налицо, нет смысла отпираться. Лучше попросить урегулировать конфликт без полиции, возместить ущерб, извиниться и, возможно, вам пойдут навстречу», — уточнил эксперт.

В пресс-службе сервиса «Островок» по запросу «Газеты.Ru» до этого сообщили, что число бронирований россиянами отелей и апартаментов за границей на июль 2024 года выросло на 72% по сравнению с показателями на июль 2023-го. Доля зарубежных направлений в структуре бронирований остается небольшой, но также увеличилась – с 8% в 2023-м до 12% в текущем году.

Ранее сообщалось, что российских туристов заселили в недостроенный корпус гостиницы в Турции.