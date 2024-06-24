Несколько пожарных пострадали при обстреле Севастополя со стороны ВСУ

Двое пожарных получили ранения при обстреле Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах.

«При ракетной атаке на Севастополь ранения получили двое пожарных МЧС», — отметил собеседник агентства.

Пожарных госпитализировали.

Обстрел спровоцировал несколько пожаров в различных районах города, повреждения получили три жилых дома. Возгорания оперативно потушили.

Возгорания, возникшие в результате падения фрагментов ракет из-за атаки ВСУ на Севастополь накануне, потушены.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

Ранее в США обвинили западные СМИ в «тотальном молчании» об ударе ВСУ по Севастополю.