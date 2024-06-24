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Россияне выступили за сокращение рабочего дня летом

RT: 40% россиян поддержали идею сократить рабочий день летом

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Shutterstock

Большинство россиян поддерживают идею о сокращении рабочего дня летом – за это проголосовали 40% участников соответствующего опроса. Еще 30% заявили, что не хотели бы работать при температуре воздуха выше 30 градусов, а 26% пожелали при такой погоде перейти на удаленку, приводит RT результаты исследования.

За более ранние начало и завершение рабочего дня выступили 16% респондентов, еще 9% пожелали отказаться от рабочего дня при ливне. На отсутствие длительного перерыва пожаловались 8% опрошенных, а еще 5% хотели бы начинать и завершать рабочий день позже, чем обычно.

О необходимости особого трудового режима летом заявили 29% опрошенных россиян. Сократить рабочий день на час захотели 34% респондентов, на два часа — 48%. При этом 29% из них заявили, что готовы из-за уменьшения рабочих часов к сокращению зарплаты на 10%. Большинство – 57% — отметили, что не согласны получать меньше.

Всего в исследовании сервиса «Работа.ру» приняли участие 3,5 тыс. россиян.

Напомним, в Госдуме сообщали о планах рассмотреть законопроект о сокращении рабочего дня в жаркую погоду. Так, предлагается уменьшить рабочие часы на час при температуре воздуха 28,5°C, при температуре от 29°C — на два часа, при 30,5°C и выше — на четыре часа. Депутаты также выступали с инициативой проверять у офисных работников во время жары жизненные показатели, в первую очередь – артериальное давление.

Юристы ранее объяснили россиянам, когда они могут уйти с работы раньше из-за жары.

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